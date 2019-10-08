2019-10-08T07:09:47+03:00
Общество

Уже приступила к работе: в Екатеринбург прилетела новый Генконсул Кипра

Дипломат работает в новой должности с 30 сентября
Мария Трапезникова
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Фото: Представительство МИД России в Екатеринбурге в FacebookФото: Представительство МИД России в Екатеринбурге в Facebook
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В Екатеринбург прилетела новый Генконсул Кипра Мария Симеониду. Об этом рассказали в Представительстве МИД России в столице Урала.

- Дипломат официально вступила в должность Генерального консула Кипра еще 30 сентября, - уточнили в пресс-службе МИД. – На государственной службе Мария с 1992 года, она работала в Министерстве финансов и Министерстве иностранных дел. Дипломат владеет английским языком.

Кстати, напомним, что не так давно в должность вступила новый Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу. Она уже записала видео-привет жителям Урала и рассказала, что в ближайшее время планирует отправиться в маленькое путешествие по свердловским городам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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