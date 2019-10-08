«Гражданин, вернитесь!»: в Екатеринбурге появился стрит-арт с канатоходцем и полицейским «бобиком»

СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-08T06:49:02+03:00

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Давно мы не говорили про работы художников, которые появляются на улицах Екатеринбурга. Так, например, вчера вечером появился стрит-арт от художника Ovs9n: между двумя электрическими щитками натянут провод, а по нему идет канатоходец. А внизу, под ним, сотрудники полиции на «бобике». Он, кстати, называется просто – «Гражданин, вернитесь!».

- Пару дней назад работа выглядела несколько иначе – канатоходец шел по проволоке, натянутой между «вчера» и «завтра», но внизу его никто не ждал, - отмечает у себя в Instagram художник.

Кстати, пару дней назад работа выглядела чуть-чуть по-другому. Фото: Ovs9n в Instagram

Кстати, самый, пожалуй, скандальный и обсуждаемый стрит-арт этого лета (если не года) на Уралмаше, закончили в эти выходные. Художник Покрас Лампас приехал в Екатеринбург и в течение 36 часов переделывал свою работу так, чтобы «Крест» больше не был крестом. И чтобы все остались довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU