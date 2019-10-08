Тушить приехали 18 пожарных: под Екатеринбургом вспыхнули дачные домики

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-08T06:06:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью под Екатеринбургом, у ЕКАД, сгорели два дома в коллективном саду «Огнеупорщик-Северный». Диспетчеры зафиксировали вызов в 21:35, на место сразу же отправились 18 спасателей.

- Площадь пожара составила 100 «квадратов», полностью сгорели два садовых дома и деревянные надворные постройки, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Потушить огонь получилось только через час, в 22:27, разбирать конструкции закончили только к 03:27. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал, хотя на месте, на всякий случай, дежурила реанимация.

Кстати, мы в середине сентября писали, как на ЕКАД ночью вспыхнула фура – она зацепила бетонные блоки.

ИСТОЧНИК KP.RU