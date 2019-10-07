2019-10-07T19:45:17+03:00
Спорт

Выиграли последний домашний матч всухую: «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор»

Хоккеисты обеих команд долго не могли открыть счет
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ХК «Автомобилист»Фото: ХК «Автомобилист»
Изменить размер текста:

Выиграли последний домашний матч в сухую: «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» 3:0. Хоккеисты обеих команд долго не могли открыть счет. Первыми отличились хозяева, успешно разыграв позиционную атаку в третьем периоде.

Счет сегодняшней игры открыл Дэн Секстон. Меньше чем через минуту Найджел Доус забил вторую шайбу. За минуту до конца встречи «Трактор» снял вратаря и Артём Гареев пробил по пустым воротам. Коварж же не пропустил в этом матче ни одной шайбы.

- Игра была равная до забитого гола. Играли в обороне очень терпеливо. Сегодня было хорошее выполнение задания, что в атаке и даже в обороне играли самоотверженно. Двигаемся дальше и готовимся к поездке, - сказал главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

Впереди у «Автомобилиста» выезд - 10 октября наши хоккеисты встретятся с командой СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футбольную академию в Екатеринбурге будет строить самарская компания
«Если солнце светит, то им слишком ярко»: Юлия Михалкова рассказала, почему некоторые люди не могут стать успешными
Уралец, уже имеющий три судимости за пьяное вождение, снова отправится за решетку
Жили там же, где готовили салаты: в Нижнем Тагиле нашли нелегальный цех с 15 мигрантами
Следственный комитет опроверг слухи о появившемся в Екатеринбурге маньяке
В Екатеринбурге начали реставрировать гостиницу «Исеть»
Геолог из Свердловской глубинки после неудачного купания в реке остался инвалидом
Добились своего: в Екатеринбурге восстановят «Краснознаменную группу»
На трассе «Урал» при подъезде к Екатеринбургу временно закроют движение
Музей истории Екатеринбурга рассказывает о пионерах, покоривших космос
Курили прямо в самолете: в выходные в Кольцово задержали двух пассажиров-хулиганов
«Для чистоты голосования»: на время опроса по храму в Екатеринбурге установят видеонаблюдение
Побывать в нескольких «мирах»: в Екатеринбурге открылась обновленная набережная Исети
Глава Екатеринбурга уволил кураторов, которые занимались реконструкцией сквера за Оперным театром
На полу мозаика, не стенах - лепнина: в Екатеринбурге за 26 миллионов продают квартиру-дворец
Ни пройти ни проехать: в Нижнем Тагиле затопило Восточное шоссе
Левой-правой: на Урале стартовала призывная кампания
Больше всего - строители, меньше - продавцы: как за год поменялась средняя зарплата в Екатеринбурге
Ловите момент: к концу недели на Урал снова придут холода
В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда можно сдать опасный мусор
Есть пострадавшие: на Шефской лоб в лоб столкнулись две легковушки
«Вызывал себе и друзьям»: екатеринбуржцы чаще всех заказывают девушек легкого поведения
Дождались: в Свердловской области тепло появилось во всех домах
«Создает шум»: Мария Захарова из МИДа обвинила Ройзмана в бездействии
Фильм Алексея Федорченко о Свердловской киностудии взял Гран-при на фестивале «Россия»