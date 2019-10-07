Выиграли последний домашний матч всухую: «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор»

СЕГОДНЯ 19:45 2019-10-07T19:45:17+03:00

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Выиграли последний домашний матч в сухую: «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» 3:0. Хоккеисты обеих команд долго не могли открыть счет. Первыми отличились хозяева, успешно разыграв позиционную атаку в третьем периоде.

Счет сегодняшней игры открыл Дэн Секстон. Меньше чем через минуту Найджел Доус забил вторую шайбу. За минуту до конца встречи «Трактор» снял вратаря и Артём Гареев пробил по пустым воротам. Коварж же не пропустил в этом матче ни одной шайбы.

- Игра была равная до забитого гола. Играли в обороне очень терпеливо. Сегодня было хорошее выполнение задания, что в атаке и даже в обороне играли самоотверженно. Двигаемся дальше и готовимся к поездке, - сказал главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

Впереди у «Автомобилиста» выезд - 10 октября наши хоккеисты встретятся с командой СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU