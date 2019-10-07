2019-10-07T19:07:38+03:00
Общество

Футбольную академию в Екатеринбурге будет строить самарская компания

Спортсмены смогут начать тренироваться в новом здании в 2021 году
Алина СУРИНА
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Комплекс будет включать в себя два тренировочных поляКомплекс будет включать в себя два тренировочных поляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Футбольную академию в Екатеринбурге будет строить самарская компания ООО «Стройнефть». Именно она сегодня стала победителем аукциона. Спортсмены смогут начать тренироваться в новом здании в июле в 2021 году. Здание и его оборудование обойдется в 476,3 миллионов рублей.

Комплекс будет включать в себя два тренировочных поля с искусственным покрытием, подогревом газона, автоматической системой орошения, гараж на три автобуса. Площадь стройки составит порядка 1,7 тысячи квадратных метров.

Новая академия будет создана на основе стадиона «Уралмаш» на улице Фестивальной. Спортивный центр станет структурным подразделением «Уральской футбольной академии». Здесь будут жить и тренироваться 150 спортсменов в возрасте 14–18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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