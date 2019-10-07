СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-07T19:07:38+03:00

Комплекс будет включать в себя два тренировочных поля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмены смогут начать тренироваться в новом здании в 2021 году

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Футбольную академию в Екатеринбурге будет строить самарская компания ООО «Стройнефть». Именно она сегодня стала победителем аукциона. Спортсмены смогут начать тренироваться в новом здании в июле в 2021 году. Здание и его оборудование обойдется в 476,3 миллионов рублей.

Комплекс будет включать в себя два тренировочных поля с искусственным покрытием, подогревом газона, автоматической системой орошения, гараж на три автобуса. Площадь стройки составит порядка 1,7 тысячи квадратных метров.

Новая академия будет создана на основе стадиона «Уралмаш» на улице Фестивальной. Спортивный центр станет структурным подразделением «Уральской футбольной академии». Здесь будут жить и тренироваться 150 спортсменов в возрасте 14–18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU