«Если солнце светит, то им слишком ярко»: Юлия Михалкова рассказала, почему некоторые люди не могут стать успешными
Юлия Михалкова рассказала, почему некоторые люди не могут стать успешными. Уралочка раскрыла один из пяти секретов своего успеха. Участница коллектива «Уральские пельмени» написала в своем Instagram, что уехав в Москву, убедилась, что есть пять основных секретов успеха. И первый из них - это «Думай позитивно».
- Иногда встречаю людей, от которых только и слышно: «Не получилось, не смог, все виноваты, никто не помогает». В общем, всё плохо. Если солнце светит, то им слишком ярко. Если не светит, то слишком темно. В результате у них ничего не получается, постоянная грусть в глазах и вокруг скапливается плотное кольцо таких же печальных людей. Какой уж тут успех, - написала Юлия в Instagram.
Актриса считает, что во всём всегда нужно искать плюсы и находить новые возможности, тогда и возможности начнут искать вас. Ещё четыре секрета она решила пока оставить в тайне.
ИСТОЧНИК KP.RU