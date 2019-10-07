2019-10-07T18:33:17+03:00
Общество

«Если солнце светит, то им слишком ярко»: Юлия Михалкова рассказала, почему некоторые люди не могут стать успешными

Уралочка раскрыла один из пяти секретов своего успеха
Алина СУРИНА
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Фото: Instagram Юлии МихалковойФото: Instagram Юлии Михалковой
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Юлия Михалкова рассказала, почему некоторые люди не могут стать успешными. Уралочка раскрыла один из пяти секретов своего успеха. Участница коллектива «Уральские пельмени» написала в своем Instagram, что уехав в Москву, убедилась, что есть пять основных секретов успеха. И первый из них - это «Думай позитивно».

- Иногда встречаю людей, от которых только и слышно: «Не получилось, не смог, все виноваты, никто не помогает». В общем, всё плохо. Если солнце светит, то им слишком ярко. Если не светит, то слишком темно. В результате у них ничего не получается, постоянная грусть в глазах и вокруг скапливается плотное кольцо таких же печальных людей. Какой уж тут успех, - написала Юлия в Instagram.

Актриса считает, что во всём всегда нужно искать плюсы и находить новые возможности, тогда и возможности начнут искать вас. Ещё четыре секрета она решила пока оставить в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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