СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-07T16:50:07+03:00

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Следственный комитет опроверг слухи о появившемся в Екатеринбурге маньяке. Информацию распространяли жители по социальным сетям после смерти двух женщин. Тело первой обнаружили в пятницу возле Педуниверситета, второй - на следующий день на детской площадке по улице Восточной. По словам следователей, смерти женщин никак не связаны.

- Слухи о появившемся в екатеринбурге «маньяке», который якобы причастен к смерти двух женщин, не подтверждаются, являются неправдой, - рассказали в следственном комитете свердловской области. - Органами следственного комитета проводятся две отдельные доследственные проверки по фактам смертей двух девушек. В обоих случаях уголовных дел не возбуждалось, и между собой эти два факта никак не связаны. Причём, опять же, в обоих случаях признаков того, что в отношении умерших совершалось преступление, не имеется.

В следственном комитете уточнили, что информация о третьем подобном случае также неправдива.

ИСТОЧНИК KP.RU