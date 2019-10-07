В Екатеринбурге начали реставрировать гостиницу «Исеть»
Верхние этажи гостиницы «Исеть» обтянули строительной сеткой. Памятник конструктивизма сегодня начала реконструировать петербургская компания ООО «Еврогрупп СПБ». Именно она выиграла аукцион на госзакупках. Согласно плану, работы должны закончить в 2021 году.
- Работы обойдутся в 800 тысяч. Подрядчик отремонтирует кирпичную кладку и балконы гостиницы на 9-11 этажах, - написано в документах, опубликованных на сайте госзакупок Свердловской области.
Ответственным за реставрацию назначены министерство инвестиций и развития и министерство по управлению госимуществом Свердловской области.
Напомним, на проблемы использования памятника обратили 4 года назад после посещения выставки, проходившей в здании, Евгением Куйвашевым. В 2015 году в здании гостиницы прошла индустриальная биеннале.
ИСТОЧНИК KP.RU