В Екатеринбурге начали реставрировать гостиницу «Исеть»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-07T16:25:25+03:00

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Верхние этажи гостиницы «Исеть» обтянули строительной сеткой. Памятник конструктивизма сегодня начала реконструировать петербургская компания ООО «Еврогрупп СПБ». Именно она выиграла аукцион на госзакупках. Согласно плану, работы должны закончить в 2021 году.

- Работы обойдутся в 800 тысяч. Подрядчик отремонтирует кирпичную кладку и балконы гостиницы на 9-11 этажах, - написано в документах, опубликованных на сайте госзакупок Свердловской области.

Ответственным за реставрацию назначены министерство инвестиций и развития и министерство по управлению госимуществом Свердловской области.

Напомним, на проблемы использования памятника обратили 4 года назад после посещения выставки, проходившей в здании, Евгением Куйвашевым. В 2015 году в здании гостиницы прошла индустриальная биеннале.

ИСТОЧНИК KP.RU