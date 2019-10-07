2019-10-07T16:09:28+03:00
Общество

Геолог из Свердловской глубинки после неудачного купания в реке остался инвалидом

Чтобы жить полноценной жизнью и выходить на улицу, Александру необходимо специальное устройство для коляски
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Александр ХардинФото: Александр Хардин
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Александр Хардин из Талицы десять лет назад попал в беду: отдыхая на водоеме с друзьями, нырнул в воду и сломал позвоночник. С тех пор он прикован к инвалидному креслу. Когда-то мужчина работал геологом, мечтал завести семью, но это все пришлось поменять на жизнь инвалида-колясочника.

- Сначала было сложно привыкнуть к этому. Врачи сказали, что может быть, я снова начну ходить. Сам я думаю, уже до этого не доживу, - рассказывает Александр.

Фото: Александр Хардин

Фото: Александр Хардин

Жизнь в инвалидном кресле заставила Александра завершить карьеру. Сейчас он чинит компьютеры, помогает настраивать пенсионерам интернет. Мужчина живёт в маленьком селе Свердловской области, где всего лишь две улицы. Но в округе, на расстоянии примерно двух километров, находятся другие деревни и сёла, в которые она ездит – когда за продуктами, когда в больницу, а иногда и просто в гости к друзьям. Но из-за того, что у Александра при травме был повреждён шейный отдел позвоночника, это вызывает сильную боль в руках, из-за которой невозможно долго крутить колёса.

- Есть специальная приставка к коляске, с ее помощью уже не нужно крутить колеса. Я смогу ездить на далекие расстояния, ведь мое кресло сможет разгоняться до 30 километров в час. Ведь в данный момент не всегда получается выехать из дома, я вместе с коляской не во все такси помещаюсь, - добавил мужчина.

Такое устройство стоит 80 тысяч рублей. Если вы хотите помочь Александру, сделать это можно на сайте благотворительного фонда «Православная служба милосердия», перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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