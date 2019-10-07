Добились своего: в Екатеринбурге восстановят Краснознаменную группу

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-07T14:45:39+03:00

Ее пытались вернуть с 2013 года

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В Екатеринбурге восстановят Краснознаменную группу, которую внезапно демонтировали еще в 2013 году. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский – ранее конструкцию планировали восстановить до конца этого года.

В документе, опубликованном депутатом Заксобрания Александром Ивачевым на странице в Facebook, отмечается, что основание памятника перед установкой следует отремонтировать.

Фото: Александр Ивачев в Facebook

Фото: Александр Ивачев в Facebook

- В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены работы по проектированию капитального ремонта павильона с увеличением параметров несущей конструкции. Краснознаменная группа будет восстановлена после выполнения работ по капитальному ремонту, - говорится в документе.

Напомним, что в 2013 году конструкцию убрали по решению мэрии, которая обосновала это соображениями безопасности. В 2019 году горожане решили напомнить властям о Краснознаменной группе, воссоздав ее изо льда.

ИСТОЧНИК KP.RU