Добились своего: в Екатеринбурге восстановят Краснознаменную группу
В Екатеринбурге восстановят Краснознаменную группу, которую внезапно демонтировали еще в 2013 году. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский – ранее конструкцию планировали восстановить до конца этого года.
В документе, опубликованном депутатом Заксобрания Александром Ивачевым на странице в Facebook, отмечается, что основание памятника перед установкой следует отремонтировать.
Фото: Александр Ивачев в Facebook
Фото: Александр Ивачев в Facebook
- В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены работы по проектированию капитального ремонта павильона с увеличением параметров несущей конструкции. Краснознаменная группа будет восстановлена после выполнения работ по капитальному ремонту, - говорится в документе.
Напомним, что в 2013 году конструкцию убрали по решению мэрии, которая обосновала это соображениями безопасности. В 2019 году горожане решили напомнить властям о Краснознаменной группе, воссоздав ее изо льда.
ИСТОЧНИК KP.RU