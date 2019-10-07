На трассе «Урал» при подъезде к Екатеринбургу временно закроют движение
На федеральной трассе «Урал», на участке при подъезде к Екатеринбургу, с 9 по 10 октября временно закроют движение. Там будут строить два надземных пешеходных перехода после поселка Сулимовский Торфяник.
- Их строительство позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.
Фото: пресс-служба Уралуправтодора
Движение на 188 и 189 километрах будут закрывать по очереди:
С 23:00 9 октября по 01:30 10 октября – перекроют дорогу в сторону Челябинска. Объехать можно будет через подъезд к Сулимовскому торфянику.
С 02:00 по 04:30 10 октября – перекроют дорогу в сторону Екатеринбурга. На это время будет организован пропуск транспорта между монтажами.
Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками и соблюдать скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU