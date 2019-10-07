2019-10-07T14:14:40+03:00
Общество

Музей истории Екатеринбурга рассказывает о пионерах, покоривших космос

К масштабному проекту присоединились ряд других музеев России
Мария Трапезникова
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Музей истории Екатеринбурга запустил проект, который расскажет о пионерах, покоривших космосМузей истории Екатеринбурга запустил проект, который расскажет о пионерах, покоривших космосФото: Михаил ФРОЛОВ
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Музей истории Екатеринбурга создал проект «Аэродинамика мечты», в котором ученые из нескольких российских музеев расскажут о людях, так или иначе причастных к покорению космоса. В рамках проекта ученые планируют объехать всю страну – от Владивостока до Калининграда. Они побывают там, где родились забытые покорители космоса.

- По пути ученые будут собирать истории интересных людей и инженерно-технических открытий, проводить фестивали для изобретателей и мечтателей из разных регионов, а также прорабатывать «космический» туристический маршрут, - поделились в пресс-службе МИЕ.

– Большинство пионеров космоса, причастных к этим достижениям родились в обычных деревнях и небольших городка, - рассказал один из инициаторов проекта, директор МИЕ Сергей Каменский. – Порой их родители даже не знали грамоты, а сами они часть жизни провели в лагерях, но, несмотря на все трудности, смогли освоить сложнейшие технологии и осуществить невероятное.

Одна из основных задач – собрать истории тех, кто смог запустить людей в небо. К проекту, инициированному МИЕ, уже присоединились ряд других музеев России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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