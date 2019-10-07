«Для чистоты голосования»: на время опроса по храму в Екатеринбурге установят видеонаблюдение

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-07T12:56:17+03:00

На время опроса во всех пунктах будет установлено видеонаблюдение. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Поставить свою галочку можно на 51 площадке

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Во время голосования по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге за всеми участниками будут наблюдать видеокамеры. А за ходом опроса можно будет наблюдать в режиме онлайн.

Об этом на своеобразной репетиции голосования рассказал руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров. Всего планируется создать 51 пункт для голосования.

- Члены избиркома для определения количества проголосовавших внесут каждого в единый список. При этом в специальную компьютерную программу будут вводиться десять цифр паспортных данных, что исключит повторное голосование одним человеком, - рассказал Захаров. – После чего на руки выдается опросный лист с печатью избирательной комиссии, без которой бланк считается недействительным. Все, что необходимо сделать, – это поставить галочку или любой другой знак в графе напротив понравившейся площадки под храм.

Опрос завершится в 20:00, после этого ровно в полночь 14 октября начнется подсчет голосов. Первые результаты появятся не раньше 9:00 понедельника.

Напомним, что опрос пройдет 13 октября. О том, где можно проголосовать, мы писали здесь.

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