На полу мозаика, не стенах - лепнина: в Екатеринбурге за 26 миллионов продают квартиру-дворец

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-07T11:45:02+03:00

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В центре Екатеринбурга, на улице Попова, за 26 миллионов рублей продают золотую квартиру-дворец, которая чем-то напоминает «золотую» школу владельца «Сима-Ленда» Андрея Симановского.

Фото: N1.RU

- Эксклюзивность проекта прослеживается во всем - состаренный полуразрушенный портал, классические массивные карнизы, выполненные из гипса, кирпичная кладка в коридорах, отделка ланкрустой, мозаика на полу, потолочная и настенная роспись в комнатах и другие декоративные приемы делают интерьер неповторимым, - говорится в описании, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Кроме этого, в квартире есть лоджия, зимний сад, и в каждой комнате – по сигнализации и кондиционеру. Кстати, недавно мы рассказывали, что под Екатеринбургом продают белоснежный коттедж в стиле «домик у озера». Его цена – 32 миллиона.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU