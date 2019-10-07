Ни пройти, ни проехать: в Нижнем Тагиле затопило Восточное шоссе
В Нижнем Тагиле сегодня затопило Восточное шоссе – машины были вынуждены передвигаться в потоке горячей воды. Этот инцидент произошел из-за аварии на трубопроводе. О своем недовольстве рассказали местные жители, поделившись кадрами в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
— Уже час, как потоп на дороге с поворота Сухоложского и до заправки «УралКонтракНефть», из-за этого пробка, - рассказала местная жительница Ксения.
Фото: Яндекс.Карты
Подписчики также отмечают, что из-за аварии на шоссе выстроилась огромная пробка из машин. Однако сейчас, согласно сервису «Яндекс.Карты», движение не затруднено и оценивается в 2 балла.
В Нижнем Тагиле кипятком затопило Восточное шоссе.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU