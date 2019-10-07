Ни пройти, ни проехать: в Нижнем Тагиле затопило Восточное шоссе

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-07T11:01:42+03:00

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В Нижнем Тагиле сегодня затопило Восточное шоссе – машины были вынуждены передвигаться в потоке горячей воды. Этот инцидент произошел из-за аварии на трубопроводе. О своем недовольстве рассказали местные жители, поделившись кадрами в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

— Уже час, как потоп на дороге с поворота Сухоложского и до заправки «УралКонтракНефть», из-за этого пробка, - рассказала местная жительница Ксения.

Фото: Яндекс.Карты

Подписчики также отмечают, что из-за аварии на шоссе выстроилась огромная пробка из машин. Однако сейчас, согласно сервису «Яндекс.Карты», движение не затруднено и оценивается в 2 балла.

В Нижнем Тагиле кипятком затопило Восточное шоссе.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU