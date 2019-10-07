Левой-правой: на Урале стартовала призывная кампания

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-07T10:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На Урале стартовала призывная кампания. За первые четыре дня в войска уже отправились 65 екатеринбуржцев. С октября до 31 декабря 2019 года на срочную военную службу по всей стране планируется призвать 132 тысячи россиян, более 900 из которых – из столицы Урала.

- Для выполнения призывного задания, на заседания призывных комиссий в районных военных комиссариатах Екатеринбурга вызовут около 9,5 тысячи человек, - рассказали в пресс-службе мэрии города. – Из них необходимо призвать на службу в армию и флот 933 новобранца, что на 10,7% больше, чем во время прошлогоднего осеннего призыва.

В конце октября под Артемовским начнет работать областной сборный пункт, куда направят всех призывников. Там будущих солдат переоденут и направят на медобследование. После чего они отправятся к месту службы.

ИСТОЧНИК KP.RU