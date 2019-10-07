Больше всего – строители, меньше – продавцы: как за год поменялась средняя зарплата в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-07T10:32:14+03:00

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В Екатеринбурге средняя зарплата за прошедший год поднялась на 7%. По итогам третьего квартала она составила 39,9 тысяч рублей. По данным сервиса «Авито Работа», наиболее активно горожане искали работу в сфере транспорта и логистики. Однако самые высокие зарплаты среди топ-5 популярных профессий предлагают в строительстве.

- Среднемесячный оклад в этой сфере составил 50,8 тысяч рублей. На втором месте – транспорт и логистика, где средняя зарплата по стране составляет 44,7 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе сервиса. – Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой в 36,6 тысяч рублей в месяц.

Суммарно на все три сферы пришлось около 69,3% всех актуальных вакансий в городе. За год самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на «автомобильный бизнес», а снижение – на «продажи».

ИСТОЧНИК KP.RU