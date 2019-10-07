Ловите момент: к концу недели на Урал снова придут холода

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-07T09:47:36+03:00

Для тех, кто не успел прогуляться в выходные, погода дает последний шанс в понедельник и вторник

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Если вы проспали все выходные и не выбрались на улицу, чтобы поймать последние теплые деньки, то вот вам последний шанс – до среды температура продержится до +16…+19. А вот после начнется похолодание.

Так, согласно прогнозам синоптиков из Уралгидрометцентра, в ночь на 9 октября столбики термометров опустятся до +2, а днем поднимутся до +8. В среду будет преимущественно облачно, пройдет небольшой дождь.

А вот погодный календарь портала Gismeteo предвещает 10 и 11 октября понижение температур до +6 и дожди. В субботу, 12 октября, плохая погода чуть-чуть рассеется – будет переменно облачно и +12.

ИСТОЧНИК KP.RU