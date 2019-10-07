В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда можно сдать опасный мусор

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-07T09:36:59+03:00

Опасный мусор можно будет сдать в администрации Верх-Исетского района. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

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Власти Екатеринбурга организовали пункты приема опасных бытовых отходов, которые нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры. К ним относятся ртутные лампы, термометры, компьютерная техника и автомобильные аккумуляторы.

- В городе будет организована работа передвижных пунктов по приему этих отходов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Так, в Верх-Исетском районе мобильный пункт будет работать у здания администрации района (улица Московская, 27) 10 октября с 15:00 до 19:00 и 18 октября с 8:00 до 12:00.

Тяжелые металлы, в больших количествах содержащиеся в таких отходах, как аккумуляторы или батарейки, опасны для здоровья людей и окружающей среды. Подсчитано, что одна батарейка, попавшая в бытовой мусор, способна загрязнить около 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды.

ИСТОЧНИК KP.RU