Есть пострадавшие: на Шефской лоб в лоб столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-07T09:10:33+03:00

На Шефской утром лоб в лоб столкнулись две лековушки. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

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На Шефской сегодня утром лоб в лоб столкнулись две легковушки. О случившемся сообщили в сообществе «Инцидент Екатеринбург». В отделе пропаганды ГИБДД информацию подтвердили и отметили, что сейчас на месте работают инспекторы.

- По предварительной информации, водитель Hyundai Accent выехал на встречку и врезался в проезжающую по противоположной полосе машину, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Там также отметили, что в ДТП пострадали несколько человек. Сейчас обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU