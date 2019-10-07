2019-10-07T09:10:33+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: на Шефской лоб в лоб столкнулись две легковушки

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД
Мария Трапезникова
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На Шефской утром лоб в лоб столкнулись две лековушки. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"На Шефской утром лоб в лоб столкнулись две лековушки. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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На Шефской сегодня утром лоб в лоб столкнулись две легковушки. О случившемся сообщили в сообществе «Инцидент Екатеринбург». В отделе пропаганды ГИБДД информацию подтвердили и отметили, что сейчас на месте работают инспекторы.

- По предварительной информации, водитель Hyundai Accent выехал на встречку и врезался в проезжающую по противоположной полосе машину, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Там также отметили, что в ДТП пострадали несколько человек. Сейчас обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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