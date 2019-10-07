«Вызывал себе и друзьям»: екатеринбуржцы чаще всех заказывают девушек легкого поведения

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-07T08:47:22+03:00

В опросе участвовали 3 тысячи мужчин от 23 до 56 лет

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Екатеринбург возглавил рейтинг городов России, жители которых чаще всего пользуются услугами девушек по вызову. Опрос проводился в 25 городах РФ по методу личных интервью. Выборка составила 3 тысячи мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.

- Мужчинам задавали три вопроса: «Как Вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью?», «Считаете ли Вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с нее налог в пользу государства?», «Скажите, Вы или Ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?» - рассказали аналитики из агентства Zoom Market.

Оказалось, что негативно к женщинам легкого поведения относятся 18% мужчин, 4% - положительно и еще 78% - нейтрально.

31% мужчин поддерживают предложение легализовать продажную любовь, 12% не могут точно ответить на этот вопрос, а еще 57% выступают против.

Вдобавок, 23% респондентов признались, что они или их друзья пользовались услугами девушек по вызову.

Кроме Екатеринбурга, в тройку лидеров вошли Краснодар и Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU