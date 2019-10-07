2019-10-07T08:27:25+03:00
Общество

Дождались: в Свердловской области тепло появилось во всех домах

В мэрии отмечают, что в этом году отопительный сезон начался раньше, чем обычно
Мария Трапезникова
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Отопление дали во все дома области: теперь котики не будут мерзнутьОтопление дали во все дома области: теперь котики не будут мерзнутьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области тепло дали официально во все дома. К утру 7 октября по региону отапливаются все многоквартирные дома (89,12 миллиона «квадратов») и 5,8 тысяч объектов соцсферы (подключение на 100%).

- В этом году подавляющее большинство муниципалитетов, не дожидаясь устойчивых холодов, начали отопительный сезон в довольно ранние сроки, - отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - В итоге уже к 20 сентября тепло появилось в жилых домах и объектах социального назначения 88 из 94 муниципальных образований, в 26 территориях к этому дню теплоснабжение потребителей было обеспечено в полном объеме.

Но если у вас вдруг есть какие-то проблемы с отоплением, то пожаловаться можно на «горячую линию» прокуратуры и МинЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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