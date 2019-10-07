Дождались: в Свердловской области тепло появилось во всех домах
В Свердловской области тепло дали официально во все дома. К утру 7 октября по региону отапливаются все многоквартирные дома (89,12 миллиона «квадратов») и 5,8 тысяч объектов соцсферы (подключение на 100%).
- В этом году подавляющее большинство муниципалитетов, не дожидаясь устойчивых холодов, начали отопительный сезон в довольно ранние сроки, - отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - В итоге уже к 20 сентября тепло появилось в жилых домах и объектах социального назначения 88 из 94 муниципальных образований, в 26 территориях к этому дню теплоснабжение потребителей было обеспечено в полном объеме.
Но если у вас вдруг есть какие-то проблемы с отоплением, то пожаловаться можно на «горячую линию» прокуратуры и МинЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU