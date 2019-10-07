Фильм Алексея Федорченко о Свердловской киностудии взял гран-при на фестивале «Россия»

СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-07T07:33:05+03:00

Это документальная история о жизни в 1990-е года

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С 1 по 6 октября в Екатеринбурге проходил ежегодный фестиваль документального кино «Россия». В этот раз гран-при фестиваля взяла документальная картина Алексея Федорченко, автора фильма «Война Анны», «Кино эпохи перемен». Это своего рода «комедия-реквием» о том, как спасали Свердловскую Киностудию в 1990-е годы. Премьерный показ состоялся на торжественном открытии.

- При содействии Национального фонда поддержки правообладателей режиссёру Алексею Федорченко вручен грант размером 100 тысяч рублей на съемки будущего фильма, - рассказала пресс-секретарь фестиваля Наталья Агапитова. - Также победитель получил сертификат на оформление пакета международных грантов на кинопроизводство от партнера фестиваля компании Grant Buro.

Всего на фестивале было заявлено 476 работ, из них в шорт-лист фестиваля вошли 45 картин. Помимо столицы Урала, показы прошли в других городах области.

ИСТОЧНИК KP.RU