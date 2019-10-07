Тушили в 12 рук: на Вторчермете сгорела «Лада»

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-07T06:38:43+03:00

Во время пожара никто из жителей не пострадал

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На Вторчермете сегодня ночью, на улице Эскадронная, вспыхнула отечественная «Лада». Диспетчеры получили информацию о возгорании в 01:50, на место сразу отправились 6 спасателей на двух спецмашинах.

- На площади в 5 «квадратов» огнем полностью поврежден салон и кузов автомобиля ВАЗ-2112, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожар потушили очень быстро: в 02:02 огонь локализовали, в 02:04 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:29. По данным спасателей, никто из жителей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU