2019-10-07T06:38:43+03:00
Происшествия

Тушили в 12 рук: на Вторчермете сгорела «Лада»

Во время пожара никто из жителей не пострадал
Мария Трапезникова
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Сегодня ночью на Вторчермете сгорела "Лада"Сегодня ночью на Вторчермете сгорела "Лада"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Вторчермете сегодня ночью, на улице Эскадронная, вспыхнула отечественная «Лада». Диспетчеры получили информацию о возгорании в 01:50, на место сразу отправились 6 спасателей на двух спецмашинах.

- На площади в 5 «квадратов» огнем полностью поврежден салон и кузов автомобиля ВАЗ-2112, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожар потушили очень быстро: в 02:02 огонь локализовали, в 02:04 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:29. По данным спасателей, никто из жителей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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