Поболеть за «Урал» пришли больше 22 тысяч фанатов

СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-07T06:17:06+03:00

на вчерашний матч "Урала" пришли больше 22 тысяч фанатов. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

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Екатеринбург вошел в тройку городов, где больше всего фанатов пришло посмотреть матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Они состоялись 5 и 6 октября.

- Краснодар, Екатеринбург и Москва вошли в топ-3 городов по посещаемости матчей 16-го тура ФНЛ, - рассказали в пресс-службе портала «ТурСтат». – По итогам, «Урал» занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.

На вчерашний матч «Урал» - «Зенит», который состоялся на «Екатеринбург Арене», пришло 22 432 зрителя. Соревнование не увенчалось для нашей сборной успехом – после победы со счетом 3:1 питерцы вышли на первое место турнирной таблицы.

Кстати, на этом же матче полиция задержала одного из болельщиков «Зенита» - фанаты организовали несогласованное шествие по центральным улицам города. В знак протеста другие фанаты решили покинуть сектор во время второго тайма.

Всего, по данным «ТурСтата», больше 1,7 миллионов зрителей посетили матчи тура РПЛ в этом сезоне, что составило, в среднем, 18,3 тысяч зрителей за матч.

ИСТОЧНИК KP.RU