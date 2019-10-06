2019-10-06T15:18:40+03:00
Общество

Церковь посоветовала православным, как проголосовать на опросе по строительству храма Святой Екатерины

Общегородской опрос состоится уже в следующее воскресенье
Евгений Стоянов
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Свое мнение владыка высказал во время встречи с членами Общественной палатой Екатеринбурга. Фото: Екатеринбургская епархияСвое мнение владыка высказал во время встречи с членами Общественной палатой Екатеринбурга. Фото: Екатеринбургская епархия
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл высказался по поводу предстоящего опроса по поводу места строительства собора Святой Екатерины. Он призвал православную общественность 13 октября голосовать за площадку на месте бывшего Приборостроительного завода.

- Мы сейчас приближаемся к 300-летию Екатеринбурга, и нам необходимо построить главный храм города. Очень важно сегодня выбрать это место и очень важно, чтобы храм был притягательным центром для жизни нашего города. Мы считаем, что главный храм Екатеринбурга должен быть в центре, и здесь других вариантов нет. Центральная площадка из двух предложенных вариантов у нас одна - на улице Горького, - подчеркнул приводит слова владыки Кирилла Екатеринбургская епархия.

Напомним, общегородской опрос по поводу выбора места для храма состоится уже в следующее воскресенье, 13 октября. Полный список мест голосования вы можете найти здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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