2019-10-06T10:39:56+03:00
Общество

«Практически без сна»: художник Покрас Лампас закончил свою работу на Уралмаше

Он работал 36 часов, почти не прерываясь
Евгений Стоянов
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Покрас Лампас уже покинул Екатеринбург. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"Покрас Лампас уже покинул Екатеринбург. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"
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Уличный художник Покрас Лампас все-таки закончил свою работу на площади Первой Пятилетки. Накануне он прилетел в Екатеринбург. Художник сетовал, что времени на восстановление у него довольно мало. Но закончить работу все же удалось вовремя.

- Последние 36 часов - полный хардкор. Практически без сна. Но все успел, возвращаюсь домой, - написал художник у себя в Instagram.

В начале июля в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Покрас Лампас с помощниками написал на площади Первой Пятилетки свою работу «Супрематический крест». Однако уже 19 июля коммунальщики частично закатали работу в асфальт, сделав переход. Позже Лампас собирался прилететь в Екатеринбург, чтобы восстановит картину. Но художник отказался от затеи после того, как православные активисты провели акцию против Супрематического креста, на которой даже прозвучали угрозы в адрес авторов проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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