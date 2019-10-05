Президент "Уралочки" Николай Карполь открыл именную скамейку
Президент волейбольного клуба “Уралочка” Николай Карполь сегодня открыл именную скамейку рядом с Ельцин Центром. Она стоит рядом с той скамейкой, которую в июле открывала Наина Ельцина, вдова первого президента России. Сидя на скамейке, можно видеть дворец игровых видов спорта на другом берегу пруда. На ней написано: “Уметь побеждать и не бояться проигрывать. Николай Карполь, 2019”
- Я благодарю Ельцин Центр и, прежде всего тех, кто вышел с этой идеей – Наину Иосифовну и Татьяну Борисовну, - отметил Николай Карполь. - Спасибо нашему городу за то, что он такой красивый, хороший. Это большая честь для меня и для нашей команды - напротив стоит наш дворец “Уралочка”, это очень символично.
ИСТОЧНИК KP.RU