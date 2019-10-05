2019-10-05T18:16:33+03:00
Общество

Президент "Уралочки" Николай Карполь открыл именную скамейку

Она стоит на набережной Городского пруда рядом со скамейкой, которую ранее открывала Наина Ельцина
Данил СВЕЧКОВ
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Со скамейки открывается вид на дворец игровых видов спорта на другом берегу пруда. Фото: Александр Мехоношин / Президентский центр Б.Н.ЕльцинаСо скамейки открывается вид на дворец игровых видов спорта на другом берегу пруда. Фото: Александр Мехоношин / Президентский центр Б.Н.Ельцина
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Президент волейбольного клуба “Уралочка” Николай Карполь сегодня открыл именную скамейку рядом с Ельцин Центром. Она стоит рядом с той скамейкой, которую в июле открывала Наина Ельцина, вдова первого президента России. Сидя на скамейке, можно видеть дворец игровых видов спорта на другом берегу пруда. На ней написано: “Уметь побеждать и не бояться проигрывать. Николай Карполь, 2019”

- Я благодарю Ельцин Центр и, прежде всего тех, кто вышел с этой идеей – Наину Иосифовну и Татьяну Борисовну, - отметил Николай Карполь. - Спасибо нашему городу за то, что он такой красивый, хороший. Это большая честь для меня и для нашей команды - напротив стоит наш дворец “Уралочка”, это очень символично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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