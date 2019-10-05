2019-10-05T17:22:50+03:00
Происшествия

Прохожие нашли на улице Восточной тело 41-летней женщины

В полиции сообщают, что ее смерть не носит криминальный характер
Данил СВЕЧКОВ
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Личность погибшей уже установлена. Фото: Инцидент.ЕкатеринбургЛичность погибшей уже установлена. Фото: Инцидент.Екатеринбург
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Минувшим утром в Екатеринбурге нашли тело мертвой женщины. Оно находилось на детской площадке на улице Восточной.

– Личность женщины сыщики уголовного розыска установили, – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Это гражданка 1978 года рождения. Участковые уполномоченные опрашивают жителей ближайших домов, чтобы установить возможных очевидцев. Выясняется круг связей, образ жизни скончавшейся. Данная история не имеет криминальный характер.

По предварительной информации, женщина покончила с собой. Добавим, что в пятницу в парке при общежитии УрГПУ было найдено тело 21-летней уроженки Челябинска. Как стало известно корреспондентам «Комсомолки», она ушла из жизни из-за расставания с молодым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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