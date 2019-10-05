«Испугались камнепада и потерялись»: в Крыму Росгвардия спасла двух девушек из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-05T16:01:41+03:00

Помощь медиков девушкам не понадобилась. Фото: Управлении Росгвардии по республике Крым и Севастополю

Они нашли их и на катере доставили до ближайшего города

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В Гурзуфе помощь Росгвардии понадобилась двум девушкам, приехавшим из Екатеринбурга. Они гуляли в районе горы Аю-Даг и потерялись. Как объясняют в самом силовом ведомстве, девушки потеряли ориентиры потому что испугались камнепада. Пытаясь найти дорогу обратно, они вышли к скалистому морскому берегу.

- На поиски туристок после их звонка в экстренные службы был направлен войсковой наряд Росгвардии на катере в составе прапорщика Владика Сайгофарова и мичмана Сослана Каргиева, – сообщают в управлении Росгвардии по республике Крым и Севастополю. – Обнаружив испуганных девушек, росгвардейцы подняли их на борт судна, доставили в населенный пункт и передали сотрудникам вневедомственной охраны для выяснения обстоятельств произошедшего.

Девушки не пострадали. Помощь медиков им не понадобилась.

– Благодарю сотрудников Росгвардии за ответственное отношение к службе и наше спасение, – сказала одна из них напоследок.

ИСТОЧНИК KP.RU