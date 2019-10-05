С начала года в Свердловской области автомобилисты сбили 700 человек

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-05T11:48:58+03:00

В связи с этим ГИБДД проверит, как водители и пешеходы соблюдают ПДД

Изменить размер текста: A A

В понедельник в Свердловской области сотрудники ГИБДД начнут оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В частности, они будут проверять, предоставляют ли водители преимущество пешеходам на перекрестках и переходах, а также не нарушают ли ПДД сами пешеходы.

– Наряды ДПС будут приближены к местам концентрации ДТП с участием пешеходов, к аварийным пешеходным переходам, а также к местам массового пребывания людей, – сообщают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Всего в регионе с начала года произошло 700 наездов на пешеходов. Из-за этого погиб 91 человек. Еще 643 получили травмы. Треть всех аварий произошла в темное время суток. В ГИБДД отмечают, что 88 пешеходов были сбиты, когда водители двигались задним ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU