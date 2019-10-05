Председатель городской Думы Екатеринбурга стал чемпионом мира по жиму штанги лежа
Политики Екатеринбурга могут не только городскими вопросами заниматься, но и показывать неплохие результаты в спорте. Это сегодня доказал Игорь Володин, председатель городской Думы. Он стал шестикратным чемпионом мира по жиму штанги лежа. Свои силы спикер миниципального парламента испытал на Мультитурнире Золотой тигра – XIII. В соревнованиях участвовало больше девяти тысяч спортсменов из России, Европы, Азии, Африки, Австралии и Южной Америки. Игорь Володин поднял штангу весом 135 килограмм.
Председатель Гордумы Екатеринбурга стал чемпионом мира по жиму штанги лежа.Видео предоставлено Игорем ВолодинымДанил СВЕЧКОВ
– Планировал с трех попыток выйти на 140 килограмм, 130 получилось, 135 на второй попытке взять не удалось, на третьей попытке решили не рисковать и повторить 135, этого было достаточно для победы, – говорит Игорь Володин. – Хотя на тренировке я на днях выжал 150, а мой личный рекорд - 160. Теперь планирую выступить в декабре в дисциплине "русский жим" и выполнить норматив мастера спорта международного класса. Но это при условии, что в плотном рабочем графике найдется время для подготовки.
Добавим, что Игорь Володин не только шестикратный чемпион мира по жиму штанги лежа, но и обладатель черного пояса по айкидо, а также мастер спорта по русскому жиму.
ИСТОЧНИК KP.RU