Председатель городской Думы Екатеринбурга стал чемпионом мира по жиму штанги лежа

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-05T11:34:43+03:00

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Политики Екатеринбурга могут не только городскими вопросами заниматься, но и показывать неплохие результаты в спорте. Это сегодня доказал Игорь Володин, председатель городской Думы. Он стал шестикратным чемпионом мира по жиму штанги лежа. Свои силы спикер миниципального парламента испытал на Мультитурнире Золотой тигра – XIII. В соревнованиях участвовало больше девяти тысяч спортсменов из России, Европы, Азии, Африки, Австралии и Южной Америки. Игорь Володин поднял штангу весом 135 килограмм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736003" frameborder="0"></iframe> Председатель Гордумы Екатеринбурга стал чемпионом мира по жиму штанги лежа.Видео предоставлено Игорем ВолодинымДанил СВЕЧКОВ

– Планировал с трех попыток выйти на 140 килограмм, 130 получилось, 135 на второй попытке взять не удалось, на третьей попытке решили не рисковать и повторить 135, этого было достаточно для победы, – говорит Игорь Володин. – Хотя на тренировке я на днях выжал 150, а мой личный рекорд - 160. Теперь планирую выступить в декабре в дисциплине "русский жим" и выполнить норматив мастера спорта международного класса. Но это при условии, что в плотном рабочем графике найдется время для подготовки.

Добавим, что Игорь Володин не только шестикратный чемпион мира по жиму штанги лежа, но и обладатель черного пояса по айкидо, а также мастер спорта по русскому жиму.

ИСТОЧНИК KP.RU