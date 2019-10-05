2019-10-05T10:16:40+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

Никто из людей не пострадал
Данил СВЕЧКОВ
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В ДТП никто из людей не пострадал. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comВ ДТП никто из людей не пострадал. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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Как сообщают очевидцы, утром в Чкаловском районе произошла авария с участием общественного транспорта. На Южном кольце столкнулись два автобуса. Машины зацепили друг друга левыми передними частями кабины.

- В данном дорожно-транспортном-происшествии никто из людей не пострадал, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Причина аварии устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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