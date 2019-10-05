В ток-шоу на «Первом канале» рассказали про школу-дворец из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-05T09:40:41+03:00

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В очередном выпуске ток-шоу «Мужское/Женское», вышедшем на «Первом канале», ведущие затронули тему 106-й школы из Екатеринбурга. Той самой, которую бизнесмен Андрей Симановский помог превратить в настоящий дворец – лепнина и позолота стали украшать коридоры учебного заведения, из-за чего многие принялись сравнивать школу с Лувром. Выпуск передачи был приурочен ко Дню учителя. На запись из Екатеринбурга прилетела личный помощник бизнесмена Анастасия Лукичева.

– Андрей Моисеевич Симановский окончил эту школу, его старшая сестра училась в ней, а отец помогал строить, – рассказала телеведущим Анастасия Лукичева. – Таким образом он решил отблагодарить школу, создав там благоприятные условия для учеников.

А на вопрос, почему был выбран именно такой стиль, Анастасия ответила, что это фирменный стиль компании Андрея Симановского, в которой работает больше 10 тысяч человек. Также на запись приехала начальник управления образования Чкаловского района Екатеринбурга Ирина Соколовская.

– Детям нравится, они с удовольствием приходят в школу, также бегают занимаются своими делами, – прокомментировала она изменившийся облик учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU