«Ребенка спасли с помощью дыхательной маски»: в Первоуральске жителей эвакуировали из горящей пятиэтажки

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-05T08:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в Первоуральске на улице Емлина начался пожар. Загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины и 12 сотрудников МЧС, включая добровольную пожарную охрану города.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы семь человек, в том числе три ребенка, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Из них один ребенок спасен звеном газодымозащитной службы с помощью маски дыхательного аппарата.

Пламя потушили в 21:24. Полностью работы на месте ЧП пожарные завершили 21.45.

ИСТОЧНИК KP.RU