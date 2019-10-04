В Свердловской области выросло число смертельных ДТП
В Свердловской области выросло число смертельных ДТП. С начала года, по данным опубликованным на сайте ГИБДД России, погиб 231 человек. Автоинспекторы подсчитали ДТП с января по август.
Фото: ГИБДД России
Всего за шесть месяцев в Свердловской области, по данным ГИБДД, случилось 1897 аварий. В них пострадали 2 тысячи 449 человек. Самым тяжелым стал июль - в этом месяце произошло 288 ДТП, в которых погибли 32 человека и получили ранения 398 человек.
Фото: ГИБДД России
Из шести месяцев в четырех шести показатели по смертельным ДТП в области хуже, чем за аналогичные периоды прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU