2019-10-04T19:35:47+03:00
Общество

Носит очки «Хамелеоны»: в Свердловской области ищут женщину пропавшую три недели назад

Она вышла из дома в Камышлове 12 сентября
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба Камышловского ОВДФото: пресс-служба Камышловского ОВД
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В Свердловской области ищут женщину, пропавшую три недели назад. Семенова Надежда Геннадьевна вышла из дома в Камышлове 12 сентября днем. До настоящего времени где она может находиться неизвестно. Ее поисками занимается полиция.

- Полиция Камышлова разыскивает без вести пропавшую Семенову Надежду Геннадьевну, 1962 г.р., уроженка села Ската Камышловского района Свердловской области, которая ушла из дома, расположенного по адресу: г.Камышлов, ул.Бажова,34, в неизвестном направлении, - подтвердили в полиции.

ПРИМЕТЫ: рост 165-167 см., худощавого телосложения, лицо овальное, щеки впалые, волосы редкие темные короткие, глаза карие темные, брови прямые, спинка носа прямая, основание горизонтальное, уши прилегающие, губы тонкие, размер обуви 40.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: носит очки «Хамелеоны».

БЫЛА ОДЕТА: свитер шерстяной белого цвета, куртка с капюшоном тряпичная (ткань в виде пропитки) ниже пояса фиолетово-сиреневого цвета на молнии с карманами, джинсы бледно-коричневого цвета узкие снизу на резинках, кроссовки серого цвета на белых шнурках.

Если вам известно о местонахождении Надежды Геннадьевны или имеется какая-либо информация, просим сообщить в Камышловский ОВД по телефонам: 02, 8 (34375) 2-32-21, 2-01-69, 2-02-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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