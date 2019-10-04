Неудачно открыл дверь: в Екатеринбурге мотоцикл влетел в дверь «Лады»

СЕГОДНЯ 19:13 2019-10-04T19:13:46+03:00

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В Екатеринбурге мотоцикл влетел в дверь «Лады». Водитель машины открыл двери, не убедившись, что это не помешает другим участникам движения. Женщину, хозяйку мотоцикла увезли в больницу с переломом ключицы.

- В 18.50 на улице Луганская, 23 водитель автомашины «Лада-Приора» допустил открывание двери, создав помеху движению водителю Мотоцикла «Кавасаки», который двигался по улице Луганская со стороны поселка Кольцово в сторону Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, на Сыромолотова сегодня легковушка врезалась в машину скорой помощи. Водитель машины поворачивал и не пропустил скорую, думая, что проскочит. Во время столкновения в спецавтомобиле находились больные. Их пришлось пересаживать. В ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU