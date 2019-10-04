2019-10-04T18:22:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге с шестого этажа упал подросток

Молодой человек сорвался с балкона
Алина СУРИНА
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Балконы на Вильгельма де Генина, 45 Фото: скриншот с видеоБалконы на Вильгельма де Генина, 45 Фото: скриншот с видео
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В Екатеринбурге с шестого этажа упал подросток. По словам очевидцев, молодой человек скончался после того, как сорвался с балкона дома на Вильгельма де Генина, 45.

- Не удивлюсь, если это жертва очередного селфи! Соболезную родителям, - пишет в комментариях к посту подписчик группы «Инцидент Екатеринбург».

В Академическом разбился ребенок.Видео: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что информации о данном происшествии у них пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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