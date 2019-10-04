2019-10-04T17:46:42+03:00
Общество

На Урале завершили расследование скандального дела о смерти пенсионерки, истерзанной сыном

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Алина СУРИНА
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Сейчас сыну пожилой женщины- Дмитрию Кротову грозит до 15 лет лишения свободыСейчас сыну пожилой женщины- Дмитрию Кротову грозит до 15 лет лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале завершили расследование скандального дела о смерти пенсионерки, истерзанной сыном. Трагедия произошла в Алапаевске. Сейчас сыну пожилой женщины- Дмитрию Кротову грозит до 15 лет лишения свободы.

- По данным следствия, в середине августа 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома по улице Калинина в городе Алапаевске, из личной неприязни сильно избил свою мать. От полученных травм женщина скончалась в больнице 1 сентября, - рассказали в следственном комитете.

Ранее, эту историю придал огласке депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин. Он и обратил внимание силовых структур, на то, что смерть женщины наступила после «очередных побоев» сына. Дмитрий Кротов долгое время избивал мать. Он также держал в страхе всех соседей и даже угрожал взорвать дом, в котором жил.

До того, как к Ионину обратилась местная жительница с жалобой на соседа Дмитрия Кротова в полиции отказалась рассматривать этот вопрос. Пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что женщина просила не привлекать сына к ответственности, а также отказывалась проходить судмэдэкспертизу.

На основании этого документа полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

На основании этого документа полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

ИСТОЧНИК KP.RU

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