2019-10-04T17:17:57+03:00
Общество

Жителя Екатеринбурга задержали при получении на почте 5 литров жидкости для изготовления запрещенного вещества

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей
Алина СУРИНА
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Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
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Жителя Екатеринбурга задержали при получении на почте 5 литров жидкости для изготовления амфитамина. По словам специалистов этого бы хватило на изготовления наркотика стоимостью больше 3,5 миллионов рублей. За контрабанду наркотиков мужчине теперь грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Посылку, приехавшую в столицу Урала из Украины, екатеринбуржец пытался получить по поддельным документам. Возле входа 33-летнего мужчину уже ждали сотрудники Уральской оперативной таможни вместе с УНК ГУ МВД России.

- Увидев удостоверения, мужчина бросил посылку и попытался скрыться, но был задержан. В посылке оказались пять литровых бутылок с жидкостью, которую направили на исследование. По заключению эксперта, жидкость представляет собой прекурсоры для изготовления психотропного вещества амфетамина, - подтвердили в пресс-службе таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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