2019-10-04T15:53:58+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах

Сервис биометрической регистрации стал доступен во всех офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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Для регистрации необходимо всего один раз прийти в БанкДля регистрации необходимо всего один раз прийти в Банк
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Сервис биометрической регистрации стал доступен во всех офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Единая биометрическая система (ЕБС) — цифровая платформа для удаленной биометрической идентификации, которая позволяет получать финансовые услуги дистанционно в любое время и в любом месте при наличии доступа к электронным сервисам Банка. В ЕБС используется бимодальная идентификация: фотоизображение лица и аудиозапись голоса.

Воспользоваться сервисом регистрации в ЕБС могут клиенты УРАЛСИБа – физические лица, резиденты РФ. Для регистрации необходимо всего один раз прийти в Банк, cотрудник банка при необходимости поможет клиенту зарегистрировать или подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). А затем зарегистрирует биометрические данные – изображение лица и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему.

Более подробно о регистрации в Единой биометрической системе можно узнать по телефону 8 800 250 57 57 (звонок по России бесплатный), на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или в любом офисе Банка.

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