Перевозки контейнеров на СвЖД выросли почти на 16% в январе-сентябре
В январе-сентябре 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 221,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 139,3 тыс. ДФЭ (+17,2%), в экспортном – 82,3 тыс. ДФЭ (+13,8%).
Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-сентябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8% и составила 161,7 тыс. ДФЭ (перевезено 3,1 млн тонн грузов, +15,3%), в том числе:
· нефть и нефтепродукты – 33,2 тыс. ДФЭ (+22,9% к уровню девяти месяцев 2018 года);
· черные металлы – 10,2 тыс. (+24,2%);
· лесные грузы –21,1 тыс. (+19%);
· бумага – 20,4 тыс. (–2,8%);
· цветные металлы – 13 тыс. (–3,2%);
· химикаты и сода – 43 тыс. (+22,5%);
· строительные грузы –3,1 тыс. (+4,3%);
· огнеупоры – 4,7 тыс. (+12,9%);
· метизы – 4,4 тыс. (+0,9%).
В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-сентябре 2019 года было перевезено 3,7 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
*****
ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.