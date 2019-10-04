Перевозки контейнеров на СвЖД выросли почти на 16% в январе-сентябре

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-04T13:34:14+03:00

В целом во всех видах сообщения в январе-сентябре 2019 года было перевезено 3,7 млн контейнеров ДФЭ

На Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 221,6 тысяч контейнеров ДФ

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В январе-сентябре 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 221,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 139,3 тыс. ДФЭ (+17,2%), в экспортном – 82,3 тыс. ДФЭ (+13,8%).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-сентябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8% и составила 161,7 тыс. ДФЭ (перевезено 3,1 млн тонн грузов, +15,3%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 33,2 тыс. ДФЭ (+22,9% к уровню девяти месяцев 2018 года);

· черные металлы – 10,2 тыс. (+24,2%);

· лесные грузы –21,1 тыс. (+19%);

· бумага – 20,4 тыс. (–2,8%);

· цветные металлы – 13 тыс. (–3,2%);

· химикаты и сода – 43 тыс. (+22,5%);

· строительные грузы –3,1 тыс. (+4,3%);

· огнеупоры – 4,7 тыс. (+12,9%);

· метизы – 4,4 тыс. (+0,9%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-сентябре 2019 года было перевезено 3,7 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.