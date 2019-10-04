В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда обогреют тех, кто до сих пор дома мерзнет

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-04T12:41:16+03:00

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В мэрии Екатеринбурга прошло очередное заседание оперативного штаба по пуску тепла в городе. Несмотря на то, что подключение «идет по плану», во многих домах до сих пор нет отопления. Причина такой задержки – точечные повреждения в сетях.

- Мелкие аварии на сетях стали причиной временного отсутствия тепла в 13 домах, но до конца рабочей недели их должны устранить, - отметили в пресс-службе мэрии. – В Чкаловском районе все детские садики и школы подключены к теплоносителям, но все еще остаются необогретыми несколько жилых домов. К ним энергетики подадут тепло в ближайшие два дня.

По этой же причине не согреты ряд частных домов по Энергетиков, на Селькоровской и Братской – им тепло дадут уже до выходных. По словам главного инженера ЕТК Юрия Григорьева, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

Кстати, пожаловаться можно в прокуратуру, позвонив им на «горячую линию», или в МинЖКХ, которое тоже держит ситуацию под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU