На трассе Екатеринбург – Тюмень на неделю вводят реверсивное движение

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-04T12:28:22+03:00

Там будут ремонтировать мост

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На участке трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень, рядом с Богдановичем, на неделю вводят реверсивное движение. Часть дороги закроют с 5 по 12 октября.

- Это связано с ремонтом деформационных швов путепровода, - уточнили в пресс-служба Уралуправтодора. – Объехать участок можно через Сухой Лог – Курьи – Новопышминское – Филатовское – Маханово – Калиновское – обход Камышлова.

Водителей просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки. А также соблюдать скоростной режим и ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU