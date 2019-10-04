На трассе Екатеринбург – Тюмень на неделю вводят реверсивное движение
Там будут ремонтировать мост
На участке трассы Екатеринбург - Тюмень вводят реверсивное движениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На участке трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень, рядом с Богдановичем, на неделю вводят реверсивное движение. Часть дороги закроют с 5 по 12 октября.
- Это связано с ремонтом деформационных швов путепровода, - уточнили в пресс-служба Уралуправтодора. – Объехать участок можно через Сухой Лог – Курьи – Новопышминское – Филатовское – Маханово – Калиновское – обход Камышлова.
Водителей просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки. А также соблюдать скоростной режим и ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU