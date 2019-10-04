На улицах Екатеринбурга, рядом с достопримечательностями, появились таблички с QR-кодами
На улицах Екатеринбурга появились таблички с QR-кодами. Специально для туристов их устанавливают рядом с культурными объектами.
- В первую очередь их размещают вблизи объектов культурного наследия и объектов, представляющих интерес для туристов с исторической или архитектурной точки зрения, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Каждая табличка содержит стилизованное графическое изображение достопримечательности, наименование и краткие сведения об объекте на двух языках, а также QR-код, при сканировании которого можно перейти к более подробному описанию объекта. Краткое описание представлено на русском и английском языках.
ИСТОЧНИК KP.RU