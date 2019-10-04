На улицах Екатеринбурга, рядом с достопримечательностями, появились таблички с QR-кодами

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-04T11:57:43+03:00

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На улицах Екатеринбурга появились таблички с QR-кодами. Специально для туристов их устанавливают рядом с культурными объектами.

- В первую очередь их размещают вблизи объектов культурного наследия и объектов, представляющих интерес для туристов с исторической или архитектурной точки зрения, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Каждая табличка содержит стилизованное графическое изображение достопримечательности, наименование и краткие сведения об объекте на двух языках, а также QR-код, при сканировании которого можно перейти к более подробному описанию объекта. Краткое описание представлено на русском и английском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU