2019-10-04T11:30:38+03:00
Происшествия

Хотели «проставиться» на день рождения: уральцы украли продукты из дачных домиков и попали под суд

Они взламывали окна с помощью лома
Мария Трапезникова
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Злоумышленники хотели "проставиться" на день рождения товарища, поэтому стащили из дачных домиков продукты и вещи, которые позже сдали на металлоломЗлоумышленники хотели "проставиться" на день рождения товарища, поэтому стащили из дачных домиков продукты и вещи, которые позже сдали на металлоломФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Серове под суд отправили четырех местных жителей, которых обвиняют в серии краж в садовых домах. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. С поличным их поймали в начале сентября.

- В дежурную часть полиции Серова поступило сообщение о том, что в дачный домик пытались проникнуть неизвестные. На место сразу выехали сотрудники ППС, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – Там они обнаружили трех ночных путников, шествующих в большим мешком по дороге.

Увидев патруль, они бросились наутек, оставив свою ношу. Вот только их все равно поймали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что у одного из злоумышленников скоро должен был быть день рождения, поэтому товарищи договорились «проставиться». Ради этого они обокрали четыре садовых домика, но потом их заметил местный житель.

- Мужчины забрали продукты, различные металлические изделия, садовый инструмент, посуду и бытовую технику, - добавили в УВМД. – У них было все для взлома: лом, перчатки, маски. Продукты они съели сами, а остальные вещи сдали на металлолом. Общий ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.

Граждане оказались безработными. Как они объяснили следствию, все кражи совершали из-за финансовых трудностей и пристрастию к алкоголю. Всем им теперь грозит до 6 лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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