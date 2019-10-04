«Сбегает не первый раз»: в Екатеринбурге вторые сутки ищут 14-летнюю Елену Есипчук
Полиция Екатеринбурга разыскивает 14-летнюю Елену Игоревну Есипчук. Девочка является воспитанницей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, что находится на улице Ползунова, 51. Сутки назад, 3 октября, она сбежала из детдома – и больше ее никто не видел. Раньше девочка уже неоднократно самостоятельно уходила.
- На розыск ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга, - добавили в пресс-группе УМВД по городу. – Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения.
Приметы: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, серо-голубые глаза и волосы средней длины.
На момент ухода была одета в синие джинсы, светло-кремовую куртку, белые кроссовки и розовую толстовку.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении девочки, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-14, +7 (996)592-97-69 либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU