Только по нечетным: в ГИБДД рассказали, в какие дни в Екатеринбурге чаще всего сбивают детей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-04T09:36:55+03:00

Больше всего аварий в Екатеринбурге происходит по нечетным дням недели, особенно под вечер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего несчастных случаев происходит с 18:00 до 20:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга выяснили, в какие дни и в какое время чаще всего происходят ДТП с участием детей.

- Как показывает анализ, самое аварийное время – с 10:00 до 12:00 - 58 случаев, с 18:00 до 20:00- 62 случая. Самыми «аварийными» днями стали понедельник, среда и пятница, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

В Госавтоинспекции также рассказали, из-за чего происходит большинство аварий. Основными причинами наездов на пешеходов стали: переход проезжей части дороги пешеходом в неустановленном месте - 39 случаев, в них 5 человек погибли и 34 ранены, и не подчинение пешеходом сигналам светофора - 41 ДТП, 5 погибли и 38 человек травмированы. По вине водителей произошло 176 аварий.

В Екатеринбурге с 7 по 10 октября ГИБДД проведет акцию «Безопасная дорога», в ходе которой особое внимание будет уделяться нарушениям ПДД, связанным с проездом на «красный» и пересечением «зебр».

ИСТОЧНИК KP.RU