В Екатеринбурге около Пединститута нашли тело девушки
Сейчас на месте работают следователи
Сейчас на месте работают следователи. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге недалеко от Уральского государственного педагогического университета, что на Уралмаше, сегодня утром в одном из дворов обнаружили тело девушки. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург». В СКР эту информацию подтвердили.
- Сотрудники только выехали на место, подробностей пока никаких нет. Мы выясняем обстоятельства, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Сейчас следователи проводят проверку, осматривают место происшествия и опрашивают всех возможных очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU